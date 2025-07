Zollgespräche: Südkoreas Handelsbeauftragter reist in die USA

Photo : YONHAP News

Kurz vor Ablauf der Zollpause am 8. Juli bricht Südkoreas Handelsbeauftragter Yeo Han-koo am Freitagabend zu weiteren Gesprächen nach Washington D.C. auf.Laut dem Handelsministerium will Yeo am Wochenende mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und Handelsminister Howard Lutnick zusammentreffen, um die laufenden Zollverhandlungen mit den USA weiterzuführen.Yeo war bereits vom 22. bis zum 27. Juni in der amerikanischen Hauptstadt, um nach dem Regierungswechsel in Seoul die Gespräche wiederaufzunehmen.Nun soll offenbar ein weiterer Aufschub der von den USA angekündigten wechselseitigen Zölle angestrebt werden, damit die Verhandlungen fortgesetzt werden können. Yeo will offenbar dabei betonen, dass diese Bitte nach Fristverlängerung durch innenpolitische Turbulenzen begründet sei.Ein Beamter des Handelsministeriums hatte jüngst erklärt, man rechne damit, dass die Gespräche auch nach dem 8. Juli weitergehen müssen; eine endgültige Einigung sei noch nicht in Sicht.