Trump kündigt Zölle von bis zu 70 Prozent für ausgewählte Länder an

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Tagen offizielle Schreiben an zehn bis zwölf Länder verschicken, in denen die neuen wechselseitigen Zölle festgesetzt sind. Das kündigte er am Freitag (Ortszeit) an.Laut Trump sollen die Aufschläge ab dem 1. August gelten. Je nach Land könnten die Zollsätze von 10 bis 20 Prozent bis zu 60 bis 70 Prozent liegen.Laut den Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters sagte Trump, die Versendung solle bis spätestens 9. Juli abgeschlossen sein. Er habe hinzugefügt, dass ab dem 1. August „Geld in die USA fließen“ werde.Welche Länder betroffen sein werden und welchen Zollsatz sie zahlen müssten, ließ der Präsident offen. Sollte die genannte Obergrenze tatsächlich umgesetzt werden, lägen die höchsten Zölle noch über den Anfang April angekündigten Werten.