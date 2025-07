Trump stuft Nordkorea als „ernsthafte Gefahr“ für Cybersicherheit ein

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea in die Liste der Staaten aufgenommen, die eine „ernsthafte Gefahr“ für die amerikanische Cybersicherheit darstellen.Dies geht aus einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung des Weißen Hauses hervor. Seit dem 6. Juni sei Nordkorea gemeinsam mit Russland, Iran und China so eingestuft worden.Im letzten Dekret der Biden-Administration vom 16. Januar war lediglich China als Quelle solcher Bedrohungen genannt worden. Das neue Dekret weist nun das Handels- und Heimatschutzministerium sowie weitere Behörden an, die amerikanische Cyberabwehr gegen die vier genannten Staaten gezielt zu stärken.Bereits bei seiner Anhörung im Januar hatte der damals designierte Verteidigungsminister Pete Hegseth gewarnt, Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm sowie seine zunehmenden Cyberfähigkeiten gefährdeten die Stabilität der koreanischen Halbinsel, des Indopazifik und der ganzen Welt.