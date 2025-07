Hohe Handelsbeamte Südkoreas und der USA führen Zollgespräche

Photo : YONHAP News

Vor dem Ende der US-Zollpause am 8. Juli haben Südkorea und die USA neue Gespräche zu dem Thema geführt.Laut dem südkoreanischen Industrieministerium traf Handelsminister Yeo Han-koo am Samstag (Ortszeit) in Washington mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammen.Yeo habe Südkoreas Position zu den Zollmaßnahmen der USA sowie eine Vision für einen gegenseitig vorteilhaften Kooperationsrahmen für das verarbeitende Gewerbe dargelegt, erklärte das Ressort.Gleichzeitig habe er betont, dass ein endgültiges Abkommen unbedingt die Abschaffung oder Senkung der US-Zölle auf Autos und Stahl enthalten müsse.Auch eine mögliche Verlängerung der Frist für die Aussetzung reziproker Zölle sei besprochen worden. Dadurch solle Zeit für substanziellere Verhandlungen gewonnen werden, hieß es weiter.