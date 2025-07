Präsident Lee erwägt Entsendung von Sondergesandten in etwa zehn Länder

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will möglicherweise noch in diesem Monat Sondergesandte in die USA und weitere führende Länder entsenden.Das gab das Präsidialamt am Freitag bekannt.Intern würden zurzeit Meinungen über eine vorläufige Liste der Sondergesandten abgestimmt. Auch gebe es Beratungen mit den betreffenden Ländern.Laut Berichten kommen etwa zehn Länder infrage, darunter die USA, Japan, China, Frankreich, Australien, Indien und Kanada. Auch für Gespräche mit der Europäischen Union soll ein Sondergesandter bestimmt werden.Lee will offenbar den Austausch mit dem Ausland auf eine breitere Grundlage stellen und auf diese Weise die Gipfeldiplomatie fördern.Wie verlautete, könnte auch ein Sondergesandter nach Russland geschickt werden. Dies vor dem Hintergrund der engen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea.