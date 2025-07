Umfrage: Erstmals über 60 Prozent der Koreaner mit Präsident Lee zufrieden

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Amtsführung von Präsident Lee Jae Myung hat erstmals seit seinem Amtsantritt vor etwa einem Monat 60 Prozent übertroffen.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag von Energy Business Newspaper vom 30. Juni bis 4. Juli bei landesweit 2.508 Menschen ab 18 Jahren durchführte.Laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis sagten 62,1 Prozent der Befragten, dass Lee gute Arbeit leiste.31,4 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit. 6,5 Prozent antworteten, sie seien sich nicht sicher.Nach Lees Amtsantritt Anfang Mai ist die Zufriedenheit mit seiner Arbeit vier Wochen in Folge gestiegen.In einer getrennten Umfrage zur Zufriedenheit mit den Parteien verbesserte sich die regierende Demokratische Partei gegenüber der Vorwoche um 3,2 Prozentpunkte auf 53,8 Prozent.Die Partei Macht des Volks verlor dagegen 1,2 Prozentpunkte auf 28,8 Prozent. Damit unterschritt die führende Oppositionspartei erstmals seit etwa sechs Monaten die 30-Prozent-Marke.Es wurden am 3. und 4. Juli landesweit 1.003 Wähler ab 18 Jahren befragt.