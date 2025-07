Kabinett verabschiedet ersten Nachtragshaushalt der Regierung Lee

Photo : YONHAP News

Das Kabinett hat am Samstag einen Nachtragshaushalt in Höhe von 31,8 Billionen Won (23,2 Milliarden Dollar) verabschiedet.Das zweite Zusatzbudget dieses Jahres wurde auf der Kabinettssitzung unter Vorsitz von Präsident Lee Jae Myung gebilligt.Lee rief zu einer zügigen Ausführung des Nachtragshaushalts auf, der angesichts der schwierigen Wirtschaftslage eilig aufgestellt worden sei.Die Nationalversammlung hatte am Freitag den Nachtragshaushalt verabschiedet, der den ursprünglichen Regierungsentwurf von 30,5 Billionen Won um 1,3 Billionen Won übersteigt. Aufgrund der Differenzen vor allem über die Ausgaben für Konsumgutscheine hatte die führende Oppositionspartei PPP die Abstimmung boykottiert.In dem Nachtragshaushalt sind etwa zwölf Billionen Won (rund 8,8 Milliarden Dollar) für die Ausgabe von Konsumgutscheinen an alle Bürger vorgesehen. Mit der Auszahlung soll am 21. Juli begonnen werden.