Erste Hitzewarnung für Seoul in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Für Seoul ist erstmals in diesem Jahr eine Hitzewarnung herausgegeben worden.Der Wetterdienst verschärfte am Montag um 10 Uhr die Hitzehinweise für die Hauptstadtregion und die Provinz Süd-Chungcheong im Westen des Landes auf Hitzewarnungen.Für Seoul wurde damit 18 Tage früher als im vergangenen Jahr die erste Hitzewarnung des Jahres ausgesprochen.Eine Hitzewarnung gilt, wenn an wenigstens zwei Tagen in Folge eine gefühlte Temperatur von mindestens 35 Grad erwartet wird.Laut der Wetterbehörde soll es am Dienstag vor allem im Westen des Landes noch heißer werden. Grund hierfür sei Wind aus östlicher Richtung aufgrund eines Hochdruckgebiets, der ab Montagabend nach Westen über die Gebirge ziehe.