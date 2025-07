Präsidialamt schafft Amt eines Jugendbeauftragten

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat das Amt eines Jugendbeauftragten eingeführt.Der Jugendbeauftragte wird bei der Aufstellung der Jugendpolitik, institutionellen Verbesserungen und dem Betrieb von Plattformen mit Beteiligung von jungen Menschen federführend sein.Das Präsidialamt will den Posten in einem öffentlichen Auswahlverfahren besetzen.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Kang Yu-jung, teilte am Montag mit, dass die Bewerber keine Urkunden über ihren schulischen und beruflichen Werdegang einreichen müssten. Als Prüfkriterien würden lediglich ihre Vorschläge für die Jugendpolitik und Bewerbungsgespräche dienen.Je ein Mann und eine Frau werden für den neuen Posten ausgewählt. Sie werden im Büro des Sekretärs für nationale Integration beschäftigt sein.Das Präsidialamt kündigte außerdem an, dass das entsprechende Einstellungsverfahren auch für die Anstellung von Praktikanten bei der öffentlichen Hand zur Anwendung kommen werde.Präsident Lee hatte seinerzeit als Gouverneur der Provinz Gyeonggi einen Jugendsekretär in einem anonymisierten Bewerbungsverfahren eingestellt.