Regierung und Regierungspartei wollen sich für stabile Preise einsetzen

Photo : YONHAP News

Regierung und Regierungspartei wollen sich nach Kräften für ein stabiles Preisniveau einsetzen.Dies hätten beide Seiten bei einer Beratung am Sonntag beschlossen, teilte der Sprecher der Demokratischen Partei, Park Sang-hyuk, nach dem Treffen vor der Presse mit.Es habe Einigkeit darüber bestanden, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun sollten, um die gefühlte Inflation zu stabilisieren. Denn die Menschen seien aufgrund des hohen Preisniveaus beim Lebensunterhalt weiter belastet.Die Partei habe die Regierung gebeten, für die Stabilisierung der Preise für Lebensmittel und die Außer-Haus-Verpflegung in enger Abstimmung mit den Branchen stetige Bemühungen zu unternehmen, damit die Verbraucher entlastet werden. Die Regierung wolle die Angelegenheit intensiv überprüfen, hieß es weiter.Die Partei habe außerdem die Regierung aufgerufen, den zweiten Nachtragshaushalt möglichst schnell auszuführen, um die „goldene Stunde“ für eine Konjunkturerholung nicht zu verpassen. Die Regierung habe über den Plan berichtet, 85 Prozent der speziell kontrollbedürftigen Ausgaben bis Ende September zu tätigen, hieß es weiter.