Blackpink feiern Comeback

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band Blackpink hat ihr Comeback gefeiert.Die vierköpfige Girlgroup startete am Samstag mit einem Auftritt im südkoreanischen Goyang eine Welttournee. Zu den Konzerten am Samstag und Sonntag im Goyang-Stadion kamen 78.000 Fans.Dies gab ihre Agentur YG Entertainment am Montag bekannt.Mit ihren ersten Auftritten als Gruppe seit 22 Monaten sorgten Blackpink für die höchste Zuschauerzahl in dem Stadion nordwestlich von Seoul unter den K-Pop-Sängerinnen und -sängern.Blackpink sangen ihre Hits wie „How You Like That“, „Playing with Fire” und “Shut Down”.Es sei ihnen eine Ehre und Freude, wieder vollzählig als Gruppe zurückzukehren, sagten die Mitglieder. Sie bedankten sich außerdem bei ihren Fans.