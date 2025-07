Seocho Philharmonic Orchestra gibt Konzert in Berlin

Photo : YONHAP News

Das Philharmonische Orchester des Seouler Stadtbezirks Seocho ist anlässlich des 80. Jahrestags der Unabhängigkeit Koreas und des 75. Jahrestags des Beginns des Koreakriegs in Berlin aufgetreten.Das Seocho Philharmonic Orchestra teilte am Montag mit, dass es am 2. Juli im Funkhaus Berlin das K-Klassik-Konzert „Echo of Light“ gegeben habe.Das Konzert sei geplant worden, um die Welt auf die historische Bedeutung der Unabhängigkeit Koreas aufmerksam zu machen, teilte die Bezirksverwaltung mit.Dazu seien Koreanerinnen und Koreaner eingeladen worden, die einst als Bergleute und Krankenschwestern nach Deutschland entsandt worden seien, hieß es.Bezirksleiter Jeon Seong-su teilte mit, dass der Bezirk Seocho als Zentrum der klassischen Musik in Südkorea sein Kunstvermögen verwenden werde, um die Musikdiplomatie zur Ehrung von verdienstvollen Menschen fortzuführen.Nach den Auftritten im April in Washington und im Juli in Berlin und London plant das Orchester im November weitere Konzerte in Guatemala und Mexiko.