Präsident Lee trifft Kardinal You

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Hoffnung auf eine besondere Rolle des Vatikans für bessere Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea geäußert.Dies äußerte Lee am Montag beim Empfang von Kardinal Lazarus You Heung-sik im Präsidialamt in Seoul. Der Kardinal leitet als erster Südkoreaner ein Dikasterium des Vatikans.Lee äußerte die Meinung, dass die katholische Kirche ein besonderes Interesse an Frieden in Südkorea und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel habe.Er wies darauf hin, dass der Weltjugendtag, ein Jugendfestival der katholischen Kirche, im Jahr 2027 in Seoul stattfinden wird. Er habe gedacht, wie wäre es, wenn der Papst anlässlich der Reise zur Teilnahme daran auch in Nordkorea Halt machen würde. Wenn möglich, würde er gerne die Gelegenheit für eine Audienz beim Papst haben, noch bevor dieser 2027 nach Südkorea kommen werde, hieß es.Laut seiner Sprecherin Kang Yu-jung sagte Lee außerdem aktive Unterstützung für eine erfolgreiche Austragung des Weltjugendtags in Seoul zu.Es war die erste Zusammenkunft von Präsident Lee mit einem Religionsvertreter seit seinem Amtsantritt.