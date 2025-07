Trump: USA belegen Südkorea ab 1. August mit Zöllen von 25 Prozent

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab dem 1. August auf alle Importe aus Südkorea Zölle von 25 Prozent zu erheben.Dies erklärte Trump in einem Brief an Südkorea, den er am Montag (Ortszeit) auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlichte. Darin schrieb er, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern leider alles andere als „reziprok“ gewesen seien.In dem an Präsident Lee Jae Myung adressierten Schreiben erklärte Trump, die USA würden ab dem 1. August 2025 Zölle von 25 Prozent auf alle koreanischen Produkte erheben, die in die USA geliefert würden. Diese würden getrennt von branchenspezifischen Zöllen erhoben.Trump warnte zugleich Südkorea vor der Erhöhung dessen Zölle gegen die USA. In einem solchen Fall würden die von den USA erhobenen 25 Prozent um die entsprechende Zahl erhöht, egal wie groß die von Seoul beschlossene Anhebung ausfallen würde.Er ließ jedoch die Möglichkeit einer Anpassung des Zollsatzes für Südkorea offen. Die USA würden vielleicht eine Anpassung in Betracht ziehen, wenn ihr Gegenüber seine bisher verschlossenen Handelsmärkte für die USA öffnen und seine tarifären und nichttarifären Maßnahmen und Handelshemmnisse beseitigen wolle.