Nationaler Sicherheitsberater Wi trifft sich mit US-Außenminister Rubio

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac hat mit dem Außenminister und nationalen Sicherheitsberater der USA, Marco Rubio, über bilaterale Angelegenheiten gesprochen.Nach Angaben des Präsidialamts in Seoul am Dienstag fand das Treffen am Montag (Ortszeit) in Washington statt. Dabei sei es um die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen, einschließlich des Austauschs auf hoher Ebene, gegangen.Wi habe die Hoffnung Südkoreas auf ein baldiges Spitzentreffen übermittelt. Dieses sollte zu anstehenden Fragen für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse ermöglichen.Die US-Seite sei mit dem Vorschlag einverstanden gewesen. Zwar seien am Montag Zollbriefe an wichtige Handelspartner verschickt worden, bis zum Inkrafttreten der Zölle am 1. August bleibe aber noch Zeit. Washington hoffe auf eine enge Kommunikation, damit vor Ablauf der Frist eine Einigung gelingt, hieß es.Beide Seiten hätten sich außerdem auf eine enge Zusammenarbeit geeinigt, damit die bilaterale Allianz im sich verändernden Sicherheitsumfeld weiter gestärkt werden kann.Auch zum Schiffbau wurde eine enge Abstimmung vereinbart. Wenn Regierungen und Industrien Kräfte bündelten, sei dies der Schlüssel zur gegenseitig vorteilhaften Kooperation in dem Bereich, hieß es weiter.