Nordkoreas Machthaber besucht zum Todestag von Kim Il-sung dessen Mausoleum

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Dienstag, dem 31. Todestag seines Großvaters und Staatsgründers Kim Il-sung, den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Kim um Mitternacht zusammen mit den ständigen Mitgliedern des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei das Mausoleum seines Großvaters sowie seines Vaters aufgesucht habe. Genannt wurden unter anderem Pak Thae-song, Choe Ryong-hae und Jo Yong-won.Laut dem Bericht erwies Kim vor den Statuen seines Großvaters und seines Vaters Respekt, die in Nordkorea als „großer Führer“ und „großer General“ verehrt werden. Er habe ihnen ewiges Leben gewünscht.Die nordkoreanischen Staatsmedien berichten über Kims Aktivitäten in der Regel am Folgetag. Über den Besuch des Mausoleums wurde jedoch noch am selben Tag berichtet.Der diesjährige Todestag von Kim Il-sung wird voraussichtlich ohne größere Zeremonie begangen. Größere Feierlichkeiten zu seinem Gedenken gibt es gewöhnlich an Jahrestagen, die auf 0 oder 5 enden.