Kanada startet Export von Flüssigerdgas nach Asien

Photo : YONHAP News

Kanada hat Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) nach Asien aufgenommen.Das Land schloss die erste Phase eines LNG-Projekts ab, an dem auch Südkoreas öffentlicher Gasversorger KOGAS Anteile hat.Ein Tanker mit einer ersten Lieferung von Flüssigerdgas aus Kanada sei auf dem Weg nach Südkorea, berichtete die US-Zeitung „New York Times“ am Montag (Ortszeit).Es handelt sich um Kanadas erstes Großprojekt für den LNG-Export. Ziel ist die Diversifizierung seiner Absatzmärkte für Erdgasexporte nach Asien.Das für das Projekt zuständige Gemeinschaftsunternehmen „LNG Canada“ hatte in der Vorwoche in einer Erklärung bekannt gegeben, dass die Beladung des ersten LNG-Tankers erfolgreich abgeschlossen worden sei. Die erste große LNG-Exportanlage in Kanada habe den Betrieb aufgenommen.Im Zuge des Projekts werden in Kitimat an der Westküste der Provinz British Columbia Anlagen zur Verflüssigung von Erdgas für den Export gebaut.Die endgültige Investitionsentscheidung wurde im Jahr 2018 gefällt. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf insgesamt 48 Milliarden kanadische Dollar.