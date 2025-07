Seoul Arts Center veranstaltet im August internationales Musikfestival

Photo : YONHAP News

Das Seoul Arts Center (SAC) wird am 5. August zum fünften Mal sein jährliches Internationales Musikfestival eröffnen.Nach Angaben des SAC am Montag wird das Festival im bisher größten Umfang stattfinden. Während der sechstägigen Veranstaltung in dem Kunstkomplex im Süden Seouls sind elf Gastspiele geplant. Außerdem werden fünf Teams auftreten, die in einer Ausschreibung ausgewählt wurden.Auftreten werden unter anderem der italienische Dirigent Gianandrea Noseda, die deutsche Geigerin südkoreanischer Abstammung Clara-Jumi Kang, der britische Cellist Steven Isserlis und das Trio Wanderer.Auch die Gewinner internationaler Klavierwettbewerbe werden spielen. Zu ihnen zählen das französische Geister Duo, Sieger beim ARD-Musikwettbewerb im Jahr 2021, und der südkoreanische Pianist Kim Sae-hyun, Sieger beim diesjährigen Long-Thibaud-Crespin-Wettbewerb.Das Eröffnungskonzert wird am 5. August um 19.30 Uhr in der Konzerthalle beginnen. Das SAC Festival Orchestra wird unter Leitung von Lawrence Renes „Don Juan“ und „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss spielen.