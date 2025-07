Hohe Temperaturen treiben Strombedarf in die Höhe

Photo : YONHAP News

Die zurzeit hohen Temperaturen haben den Strombedarf in die Höhe getrieben.Laut Daten der Strombörse Korea Power Exchange erreichte die Spitzenlast im nationalen Stromnetz am Montag 93,4 Gigawatt (GW).Mit Spitzenlast ist der Handel mit Strom während der Zeiträume maximaler Nachfrage gemeint.Erstmals in diesem Jahr wurden 90 GW übertroffen, ein Niveau, das gewöhnlich bei hochsommerlichen Temperaturen erreicht wird.Im vergangenen Jahr wurde diese Schwelle am 25. Juli erstmals überschritten. In diesem Jahr kam es dazu mehr als zwei Wochen früher.Eine Spitzenlast von über 90 GW tritt meistens auf dem Höhepunkt des Sommers zwischen Ende Juli und Anfang August auf. Der bisherige Rekordwert in einem Sommer wurde am 20. August vergangenen Jahres gemeldet und liegt bei 97,1 GW.