Seoul begrüßt Stopp anti-nordkoreanischer Flugblattaktion

Das Vereinigungsministerium hat die Entscheidung einer Bürgergruppe begrüßt, ihre gen Nordkorea gerichtete Flugblattaktion einzustellen.Die Regierung begrüße, dass die Vereinigung der Familien von nach Nordkorea Entführten ihre Bemühungen um die Schaffung einer friedlichen Atmosphäre auf der koreanischen Halbinsel nachvollzogen habe und darauf eingegangen sei, sagte ein Ministerialer am Dienstag.Die Gruppe hatte zuvor angekündigt, den Versand von Propaganda-Flugblättern über die Grenze nach Nordkorea zu stoppen.Der Beamte bezeichnete die Lösung der Entführtenfrage als grundlegende Verpflichtung des Staates für den Schutz seiner Bürger. Er stellte eine enge Kommunikation mit den in der Entführtenfrage beschäftigten Organisationen in Aussicht.Nach weiteren Angaben steht das Ministerium auch mit anderen Organisationen, die anti-nordkoreanische Flugblattaktionen durchgeführt haben, in stetigem Kontakt. Sie würden bei Bedarf bekanntgeben, ob sie ihre Kampagne aussetzen wollen.