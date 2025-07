Präsident Lee will Südkorea zu einem der vier führenden Länder der Verteidigungsindustrie machen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat behördenübergreifende Bemühungen gefordert, damit Südkorea zu den vier mächtigsten Ländern in der Verteidigungsindustrie aufsteigen kann.Die Verteidigungsindustrie sei ein neuer Wachstumsmotor für die Wirtschaft und zugleich eine solide Grundlage der Verteidigungsfähigkeit des Landes, sagte er am Dienstag. Die Äußerung machte er anlässlich des ersten von der Regierung veranstalteten Tags der Verteidigungsindustrie.Er bitte, ressortübergreifende Anstrengungen um die Förderung von Talenten, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Erweiterung von Absatzmärkten im Ausland zu unternehmen, hieß es.Lee rief auch dazu auf, die Einrichtung eines Kontrollturms zur Förderung der Verteidigungsindustrie zu überprüfen, um das Ziel des Aufstiegs zu den vier mächtigsten Nationen erreichen zu können. Auch sollte erwogen werden, das Strategietreffen zur Förderung der Rüstungsexporte auf regelmäßiger Grundlage abzuhalten.Er erinnerte daran, dass jüngst mit Polen ein Vertrag über die Lieferung von K2-Kampfpanzern in Höhe von neun Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) unterzeichnet wurde. Zur Zeit des Koreakriegs habe Südkorea keinen einzigen Panzer gehabt. In den 75 Jahren danach sei das Land zum zehntgrößten Land in der Verteidigungsindustrie geworden.