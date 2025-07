Südkorea will gerettete nordkoreanische Fischer zurückführen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will die in den letzten Monaten auf See geretteten, mit Booten abgedrifteten Nordkoreaner so bald wie möglich auf dem Seeweg nach Nordkorea zurückschicken.Alle sechs nordkoreanischen Einwohner, die im West- und Ostmeer gerettet worden seien, hofften nachdrücklich auf die Rückkehr in ihr Heimatland, teilte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Montag vor der Presse mit. Es sei die Position der Regierung, sie aus humanitären Gründen schnell und auf sichere Weise zurückzuführen.Die Rückführung wird möglicherweise noch diese Woche und auf dem Seeweg erfolgen.Nordkorea reagierte noch nicht auf das Vorhaben. Seoul will weiterhin versuchen, von Nordkorea eine Antwort zu bekommen.Südkorea hatte bereits 2017 gerettete nordkoreanische Fischer an Bord ihres Bootes nach Nordkorea zurückgeführt. Das Boot war bis zur Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Ostmeer geschleppt worden, damit es anschließend aus eigener Kraft in den Norden zurückkehren konnte.