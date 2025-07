„Dynamite” von BTS auf Platz 34 der Top-500-Charts von Apple Music des letzten Jahrzehnts

Photo : YONHAP News

Vier K-Pop-Songs zählen zu den 500 auf Apple Music am häufigsten gespielten Songs im letzten Jahrzehnt.Laut der am Montag veröffentlichten Liste landete „Dynamite“ von BTS auf Platz 34 und schnitt damit unter den K-Pop-Songs am besten ab.Apple Music veröffentlichte anlässlich zehn Jahre nach dessen Start im Jahr 2015 die 500 meistgestreamten Lieder.„Dynamite“ war als einziges K-Pop-Lied unter den Top 100-Songs. Die zweitbeste Platzierung erreichte „Butter“, ebenfalls von BTS, mit Platz 252.Das Kinderlied „Baby Shark“ belegte den 351. Platz. „APT.“, ein Song von Rosé von Blackpink und Bruno Mars rangierte auf Platz 459.Laut Apple Music ist „APT.“ das neueste Lied in der Liste.