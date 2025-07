USA wollen offenbar Ende Juli Zölle auf Halbleiter und Medikamente ankündigen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung wird möglicherweise bereits Ende Juli neue Zölle ankündigen.Davon könnten Halbleiter und Arzneimittel aus Südkorea betroffen sein.Präsident Donald Trump sagte am Dienstag (Ortszeit) auf einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, dass Zölle auf Halbleiter, Arzneimittel und einige andere Produkte bekanntgegeben würden.Zum Zollsatz für Halbleiter und dem Zeitplan für Bekanntmachung und Inkrafttreten der Zölle machte er jedoch keine Angaben.Er deutete an, dass ausländischen Pharmaunternehmen bis zu eineinhalb Jahre Zeit gegeben werde, um ihre Produktion in die USA zu verlagern. Anschließend würden Zölle erhoben. Der Zollsatz werde sehr hoch sein, etwa 200 Prozent.Trump sprach außerdem von Zöllen in Höhe von 50 Prozent auf Kupferimporte, die noch am selben Tag bekannt gegeben würden.US-Handelsminister Howard Lutnick sagte später, dass die Kupferzölle sehr wahrscheinlich Ende Juli oder am 1. August in Kraft treten würden.