Gericht entscheidet heute über Untersuchungshaft für Ex-Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Südkorea entscheidet heute über eine erneute Untersuchungshaft für Ex-Präsident Yoon Suk Yeol.Die Anhörung vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral soll um 14.15 Uhr beginnen.Die Untersuchungshaft hatten Sonderermittler am Sonntag beantragt. Sie ermitteln zu den Vorwürfen des Hochverrats und Landesverrats im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember. Yoon werden unter anderem Amtsmissbrauch zur Verhinderung der Ausübung von Rechten, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit Gewalt oder gefährlichen Gegenständen vorgeworfen.Nach der Anhörung wird Yoon in der Untersuchungshaftanstalt Seoul in Uiwang die Entscheidung des Gerichts abwarten.Yoon war nach der Verhängung des Kriegsrechts schon einmal in Untersuchungshaft, am 8. März wurde er aus dieser entlassen.