Nordkorea will Fachbereich KI an Universitäten einrichten

Photo : YONHAP News

Nordkorea will offenbar an mehreren Universitäten einen eigenen Fachbereich für künstliche Intelligenz einrichten.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, berichtete am Mittwoch, dass auf einer Plenarsitzung des Zentralkomitees der Partei Ende Juni Maßnahmen zur Reform der Bildungsstrukturen erörtert worden seien.Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Hochschulen dieses Jahr Projekte zur Einführung neuer Fachbereiche gestartet hätten. Denn nur dank Innovationen wie der Einführung eines Fachbereichs zu KI-Technologien könnten Talente ausgebildet werden.Nordkorea hatte bereits zuvor Interesse an KI gezeigt. Auf der Website der prestigeträchtigen Kim-Il-sung-Universität wurde am 27. Juni bekannt gegeben, dass GPT-Technologie die geistige Arbeit der Menschen ersetzen solle. Dieses Ziel habe sich das eigene Forschungsinstitut für KI-Technologie gesteckt.In einem Interview mit dem Propagandamedium „Voice of Korea“ im Februar deutete ein Vertreter des Instituts an, dass ChatGPT der US-Firma OpenAI genutzt wird.