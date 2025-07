Hitzewelle mit über 35 Grad hält an

Photo : KBS News

Die Hitzewelle mit Temperaturen von über 35 Grad hält an.Am heutigen Mittwoch werden ähnliche Temperaturen wie am Dienstag erwartet.In Gwangmyeong in der Provinz Gyeonggi sind 37 Grad angesagt. In Seoul, Daejeon und Gwangju soll es bis zu 36 Grad heiß werden.Für die Gebiete an der Ostküste wurden die Hitzewarnungen und -hinweise mittlerweile aufgehoben. In den Gebieten westlich des Taebaek-Gebirges, das sich in nord-südlicher Richtung im Osten des Landes erstreckt, wird dagegen weiter vor der Hitze gewarnt.Erneut müssen sich die Menschen im Land auf eine Tropennacht einstellen.Die Stadt Seoul rät wegen der Hitzewelle zum Verzicht auf Sport im Freien.Laut der Stadtverwaltung wurden in Seoul im Zeitraum vom 15. Mai bis 7. Juli 85 Hitzepatienten gemeldet. Verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum seien das etwa drei Mal so viele.In 53 Prozent der Fälle kam es zu plötzlichen gesundheitlichen Problemen auf der Straße bzw. im öffentlichen Raum. 44 Prozent der Fälle fielen in die Zeit zwischen 10 und 12 Uhr. In 25 der 45 Fälle, die sich auf Verkehrs- und Freiflächen ereigneten, hatten Menschen beim Joggen in den Vormittagsstunden gesundheitliche Probleme wegen der Hitze bekommen.