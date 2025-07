Sieben Songs aus „KPop Demon Hunters“ in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Neben dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ ist auch dessen Filmmusik sehr beliebt.Sieben Songs aus dem Soundtrack des Films schafften mittlerweile den Einzug in die wichtigsten US-Single-Charts Billboard Hot 100.In der am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten neuesten Hitliste rückte „Golden“ gegenüber der Vorwoche um 58 Ränge auf Platz 23 vor. Das Lied wurde von der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x gesungen.„Your Idol“, ein Song der rivalisierenden Boygroup Saja Boys, stieg um 46 Ränge auf Platz 31 und hält sich damit die zweite Woche in Folge in den Charts.„How It's Done” von Huntr/x stieg auf Platz 42 in die Charts ein, „Soda Pop“ von Saja Boys debütierte auf Platz 49. „What It Sounds Like” von Huntr/x schaffte es ebenfalls in die Hot 100 und zwar auf Platz 55.Zwei weitere Songs schafften den Einzug in die Charts. „Free“, ein Duett von Rumi (Huntr/x) und Jinu (Saja Boys), landete auf Platz 58. „Takedown“ von Huntr/x debütierte auf Platz 64.Das OST-Album des Animationsfilms rückte in den Album-Charts Billboard 200 gegenüber der Vorwoche um fünf Ränge auf Platz drei vor.„KPop Demon Hunters“ war nach dem Start am 20. Juni weltweit sehr beliebt. In den Netflix-Filmcharts setzte sich der Streifen an die Spitze.