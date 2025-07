Staffel 3 von „Squid Game“ zweite Woche in Folge an Spitze der Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die dritte Staffel von „Squid Game“ hat auch in der zweiten Woche nach dem Start die Netflix-Charts angeführt.Als bislang erste Produktion belegte sie zwei Wochen in Folge den ersten Platz in allen 93 Ländern, in denen Netflix-Charts ermittelt werden.Nach Angaben des Streamingdienstes am Mittwoch verbuchte Squid Game Staffel 3 in der Vorwoche (30. Juni bis 6. Juli) 283,8 Millionen Zuschauerstunden. Es wurden 46,3 Millionen Views verzeichnet.Damit hielt sich die dritte Staffel der koreanischen Erfolgsserie mit überwältigendem Vorsprung an der Spitze in der Kategorie nicht englischsprachige Shows. Sie verbuchte zudem die höchste Abrufzahl unter den auf Netflix angebotenen Produktionen in allen Kategorien, darunter englische Shows und Filme sowie nicht englischsprachige Filme.In allen 93 Ländern, in denen Netflix-Top-Ten-Listen ermittelt werden, verteidigte Squid Game Staffel 3 die Spitzenposition in der Kategorie nicht englischsprachige Shows.