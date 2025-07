Ex-Präsident Yoon wieder in U-Haft

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsident Yoon Seok Yeol ist wieder in Untersuchungshaft gekommen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ kurz nach 2 Uhr am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den abgesetzten Präsidenten. Das Gericht hielt die Möglichkeit der Vernichtung von Beweismitteln durch Yoon für sehr wahrscheinlich. Die mögliche Beweisvereitelung war die entscheidende Begründung im Antrag der Sonderermittler für einen Haftbefehl gegen Yoon. Ein Sonderermittlerteam ermittelt seit knapp drei Wochen zu Yoons Kriegsrechtserlass im Dezember des vergangenen Jahres.Yoon wurde damit 124 Tage nach seiner Freilassung aus der ersten Untersuchungshaft erneut inhaftiert. Er wird zunächst bis zu 20 Tage in Haft bleiben.