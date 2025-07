Russischer Außenminister besucht Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergei Lawrow besucht diese Woche Nordkorea.Er werde auf Einladung des nordkoreanischen Außenministeriums vom 11. bis 13. Juli in Nordkorea sein, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass teilte der Kreml mit, dass Lawrow Machthaber Kim Jong-un eine Botschaft von Präsident Wladimir Putin überbringen werde.Wann immer russische hohe Beamte, insbesondere der Außenminister, Pjöngjang besuchten, übermittelten sie der nordkoreanischen Führung eine Botschaft von Präsident Putin, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch (Ortszeit).Nach seinen weiteren Angaben sind in baldiger Zeit aber weder ein Russland-Besuch von Kim noch ein Nordkorea-Besuch von Putin geplant.Putin hatte Kim im Juni letzten Jahres zu einem Besuch in Moskau eingeladen, die Einladung nahm Kim an.