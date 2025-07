Flughafen Incheon 2024 mit weltweit drittgrößtem Passagieraufkommen auf Auslandsflügen

Photo : YONHAP News

Der Internationale Flughafen Incheon hat im vergangenen Jahr das weltweit drittgrößte Passagieraufkommen auf Auslandsflügen verzeichnet.Nach Angaben des Airports Council International (ACI), Dachverband der Flughafenbetreiber, am Dienstag (Ortszeit) wurden am Flughafen Incheon 70,67 Millionen Passagiere auf Auslandsflügen gezählt. Dies sind 26,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Damit landete der größte Flughafen in Südkorea auf Platz drei. Spitzenreiter war der Flughafen Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 92,33 Millionen Passagieren, gefolgt vom Flughafen London Heathrow in Großbritannien mit 78,19 Millionen.Beim gesamten Passagieraufkommen sowohl auf In- als auch auf Auslandsflügen lag der Flughafen Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mit 108 Millionen Passagieren an der Spitze. Dahinter folgten der Flughafen Dubai mit 92,33 Millionen und der Flughafen Dallas/Forth Worth in Texas mit 87,82 Millionen.Das weltweite Fluggastaufkommen stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent auf 9,4 Milliarden. Mit einem Anstieg von 2,7 Prozent verglichen mit dem Jahr 2019 wurde das Vor-Pandemie-Niveau übertroffen.