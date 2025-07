Seoul bestätigt Ankunft zurückgeführter Fischer in Nordkorea

Photo : KBS News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die Ankunft eines Holzboots mit sechs zurückgeführten Nordkoreanern in Nordkorea bestätigt.Das gab ein Beamter des Ministeriums am Donnerstag Reportern gegenüber bekannt. Seit der Rückführung habe es keine Reaktion von nordkoreanischer Seite gegeben.Nähere Informationen, darunter in welchem Hafen die Nordkoreaner ankamen, könne Südkorea zwar ermitteln. Ob diese bekannt gegeben werden, werde aber noch geprüft.Die südkoreanische Regierung führte am Mittwochmorgen sechs aus Seenot gerettete Nordkoreaner an Bord eines ihrer Holzboote im Ostmeer zurück. Einige von ihnen waren im März im Westmeer und andere im Mai im Ostmeer gerettet worden.Die Regierung in Seoul hatte über das UN-Kommando und in Form einer Bekanntmachung gegenüber der Presse über ihr Vorhaben informiert, die Nordkoreaner zurückzuschicken. Darauf hatte Nordkorea jedoch nicht reagiert.Als die Zurückführung erfolgte, warteten jedoch auf nordkoreanischer Seite an der Übergabestelle ein großer Fischkutter und ein Patrouillenschiff. Das Holzboot schaffte es dann aus eigener Kraft in den Norden.