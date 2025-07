Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren.Bei der fünften Sitzung zur Festlegung des geldpolitischen Kurses in diesem Jahr beschloss die Bank of Korea am Donnerstag, das Zinsniveau bei 2,5 Prozent zu belassen.Hinsichtlich der Wirtschaftslage rechnet die Notenbank vorerst weiter mit einem geringen Wachstum. Es bestehe große Unsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit Handelsverhandlungen.Die Entscheidung für die Beibehaltung des Zinsniveaus wurde damit begründet, dass die Wohnungspreise in der Hauptstadtregion sowie die Schulden der Privathaushalte immer schneller steigen. Außerdem müssten die Auswirkungen der jüngst verschärften Maßnahmen gegen die hohe Verschuldung der Privathaushalte überprüft werden.Die Preislage bewertete die Notenbank als relativ stabil. Die Inflationsrate in diesem Jahr werde voraussichtlich bei etwa zwei Prozent liegen, hieß es.