Große Hitze macht Mensch und Tier zu schaffen

Photo : YONHAP News

Die große Hitze in Südkorea macht Mensch und Tier zu schaffen.Es werden immer mehr Hitzepatienten sowie aufgrund der Hitze verendete Tiere gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Mittwoch wurden am Dienstag in landesweit 516 Notaufnahmen 238 Hitzepatienten behandelt. Eine Person starb an den Folgen der Hitze.Erstmals seit August 2018 wurde damit bei der täglichen Zahl der Hitzepatienten die 200er-Marke übertroffen.Auch den Tieren macht die Hitzewelle zu schaffen. Allein am Dienstag verendeten 160.123 Nutztiere, wie das Zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen am Donnerstag mitteilte. Geflügel war mit 158.000 Tieren am stärksten betroffen.Im Zeitraum 20. Mai bis 8. Juli verendeten rund 379.500 Tiere, 7,6-mal mehr als im Vorjahreszeitraum.