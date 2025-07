Kospi rückt nahe an Vierjahreshoch heran

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse ist am Donnerstag nahe an ihr Vierjahreshoch herangerückt.Für den Kospi ging es um 1,58 Prozent auf 3.183,42 Zähler aufwärts.Es war der höchste Stand seit dem 7. September 2021 als der Kospi bei einem Stand von 3.187,42 Zählern aus dem Handel ging.Der Kospi konnte damit außerdem bereits den vierten Handelstag in Folge zulegen.Nachdem der Kurs der Nvidia-Aktie am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht hatte, waren an Südkoreas Börse vor allem die Aktien von Chipherstellern gefragt.