Südkoreas Handelsminister: USA an Partnerschaft im verarbeitenden Gewerbe interessiert

Die USA sind nach Angaben von Südkoreas Handelsminister Yeo Han-koo an einer Partnerschaft im verarbeitenden Gewerbe interessiert.Das sagte der Minister nach seiner Rückkehr von einem Besuch in den USA am Donnerstag auf dem Flughafen Incheon Reportern gegenüber. Mit seinen US-Kollegen habe er ausführliche Gespräch geführt.Die USA zeigten demnach Interesse an der von Südkorea vorgeschlagenen Partnerschaft für eine „Renaissance“ des verarbeitenden Gewerbes. Die USA würden sich sehr dafür interessieren, wie koreanische Unternehmen zum Wiederaufbau ihrer verarbeitenden Industrie beitragen können. Ein besonderes Interesse gelte dabei Branchen wie Schiffbau und Halbleiter, hieß es.Auch eine mögliche Beteiligung Südkoreas am Flüssigerdgas-Projekt in Alaska sei für die USA von großem Interesse. Südkorea fehlten jedoch für eine Entscheidung noch einige Informationen. Er habe daher weitere Gespräche vorgeschlagen, sobald Südkorea zusätzliche Informationen erhalten hat, sagte der Minister.