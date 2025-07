Ausfuhren vom 1. bis 10. Juli um 9,5 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten zehn Tagen dieses Monats ein kräftiges Exportwachstum erzielt.Nach Angaben der Zollbehörde am Freitag stiegen die Ausfuhren im Zeitraum 1. bis 10. Juli um 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 19,4 Milliarden Dollar.Dazu trugen wichtige Exportprodukte bei. Die Lieferungen von Halbleitern verbesserten sich um 12,8 Prozent, die von Personenkraftwagen um 13,3 Prozent. Die Schiffslieferungen zogen um 134,9 Prozent an.Der Anteil der Halbleiter an den Gesamtausfuhren kletterte gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent.Die Lieferungen von Autos in die USA gingen aufgrund der Zölle zurück. Demgegenüber wurden mehr Fahrzeuge in die Europäische Union exportiert, insbesondere Elektroautos.Bei Erdölprodukten und drahtlosen Kommunikationsgeräten wurde ein Exportrückgang von jeweils 1,9 und 13,7 Prozent verbucht.Die Ausfuhren nach China wuchsen um 6,2 Prozent und die in die USA um 6,1 Prozent. Auch konnten die Lieferungen in die EU (3,6 Prozent) und Vietnam (2,3 Prozent) zulegen.