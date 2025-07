Börse überschreitet Schwelle von 3.000 Billionen Won Marktkapitalisierung

Photo : YONHAP News

Der Gesamtwert aller an der südkoreanischen Börse notierten Aktien hat erstmals die Marke von 3.000 Billionen Won (2,18 Billionen Dollar) überschritten.Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange (KRX) lag die kombinierte Marktkapitalisierung von KOSPI, KOSDAQ und KONEX am Donnerstag bei 3.020,7694 Billionen Won (2,20 Billionen Dollar).Haupttreiber war der Leitindex KOSPI, der mit 2.603,7392 Billionen Won (1,89 Billionen Dollar) selbst einen Rekordwert erreichte.Hintergrund ist offenbar eine seit dem zweiten Halbjahr 2024 anhaltende Aufwärtsdynamik: Der KOSPI hat seit April vier Monate in Folge zugelegt.Auch Analysten zeigen sich weiterhin optimistisch. IBK Securities erhöhte seine Jahresprognose für den KOSPI von 3.100 auf 3.400 Punkte. Korea Investment & Securities korrigierte die Bandbreite für das zweite Halbjahr von 2.600 bis 3.150 auf 2.900 bis 3.550 Punkte nach oben.