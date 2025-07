Kostenlose Tests auf Infektionskrankheiten an weiteren Flughäfen

Photo : YONHAP News

Südkorea erweitert ab nächster Woche kostenlose Tests auf Atemwegsinfektionen für Einreisende und die elektronische Quarantäne.Das gab die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) am Freitag bekannt.Die Behörde führte im Februar dieses Jahres ein entsprechendes Pilotprojekt an den Flughäfen Gimpo (Seoul) und Jeju ein. Ab April wird der Dienst auch am Flughafen Gimhae in Busan angeboten.Ab dem 15. Juli wird das Projekt auch an den Flughäfen Daegu und Cheongju sowie an den Häfen von Busan und Incheon durchgeführt. Im kommenden Jahr soll der Dienst auf das ganze Land erweitert werden.Einreisende mit Atemwegssymptomen wie Husten können sich im Rahmen des Projekts in einer Quarantänestation kostenlos auf Infektionskrankheiten testen lassen. Positiv Getestete erhalten eine offizielle Bescheinigung, mit der sie sich in einer medizinischen Einrichtung auf Kosten der nationalen Krankenversicherung behandeln lassen können.KDCA-Leiterin Jee Young-mee teilte mit, der Schwerpunkt bei der Erweiterung des Pilotprojekts liege darauf, Einreisende dabei zu unterstützen, sich mit Symptomen freiwillig zu melden und einem Test zu unterziehen. Künftig würden außerdem weitere neue Dienste für Reisende eingeführt.