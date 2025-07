Präsident Lee betont Engagement für Wiederherstellung der innerkoreanischen Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat die Wiederaufnahme der abgerissenen Beziehungen zu Nordkorea betont.Das erklärte er am Donnerstag bei der ersten von ihm geleiteten Plenarsitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) seit seinem Amtsantritt, wie seine Sprecherin Kang Yu-jeong mitteilte.Lee hob hervor, dass Frieden und Koexistenz beider Koreas „die realistischste und pragmatischste Option“ für die nationale Sicherheit seien.Nach weiteren Angaben sei in der Sitzung diskutiert worden, wie sich die unterbrochenen Kommunikationskanäle zwischen Nord und Süd wiederherstellen lassen.Die Regierung will nach weiteren Worten Kangs außerdem dafür sorgen, dass Grenzbewohner spürbare Verbesserungen ihres Alltags erleben. Auch die reibungslose Rückführung der zuletzt im Süden gestrandeten Nordkoreaner sei ein Beleg dafür, dass die Lage friedlicher und sicherer geworden sei.