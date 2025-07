„Bottari“-Künstlerin Kim erhält französischen Kunst- und Literaturorden der Klasse „Officier“

Photo : YONHAP News

Die in Korea als „Bottari“-Künstlerin bekannte Kim Soo-ja ist von der französischen Regierung mit dem Ordre des Arts et des Lettres der Klasse „Officier“ ausgezeichnet worden.Nach der Verleihung des Rangs „Chevalier“ im Jahr 2017 ist dies bereits ihre zweite Ehrung durch Frankreich.Der Orden gliedert sich in drei Klassen: „Commandeur“ (höchste Stufe), „Officier“ (zweite Stufe) und „Chevalier“ (dritte Stufe).Kim Soo-ja, die sowohl in Seoul als auch Paris arbeitet, überschreitet in ihren Werken die Grenzen von Malerei, Textilkunst, Installation, Performance, Video und Architektur.Weltweite Bekanntheit erlangte sie vor allem mit ihren „Bottari“-Installationen, bei denen sie Möbel oder gebrauchte Kleidung in traditionelle koreanische Tuchbündel (Bojagi) hüllt – eine Praxis, die ihr den Beinamen „Bottari“-Künstlerin einbrachte.