Südkorea ruft zum Dialog über Treffpunkt für getrennte Familien auf

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea zu einem Dialog über den Treffpunkt für getrennte Familien aufgerufen.Nordkorea hatte 2022 mit dem Abriss der von Südkorea im Kumgang-Gebirge gebauten Einrichtungen begonnen.Es dürften keine Schritte erfolgen, die das Eigentumsrecht Südkoreas verletzen, sagte die Vize-Sprecherin des Vereinigungsministeriums Jang Yun-jeong am Freitag in Seoul.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte nach dem gescheiterten Gipfel mit den USA in Hanoi im Februar 2019 im darauffolgenden Oktober den Abriss aller südkoreanischen Anlagen im Kumgang-Gebirge angeordnet.Seit 2022 reißt Nordkorea die Gebäude eigenmächtig ab – zunächst das Hotel Haegumgang und das Kulturzentrum von Hyundai Asan, im April 2024 folgte die von der südkoreanischen Regierung errichtete Feuerwache. Derzeit wird auch der Treffpunkt für getrennte Familien abgerissen.