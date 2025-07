Südkorea, USA und Japan kommen zu Außenministertreffen zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben am Freitag am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Kuala Lumpur ein Außenministertreffen abgehalten.Für Seoul nahm der Erste Vizeaußenminister Park Yun-ju an dem Treffen teil – als Vertretung des noch nicht offiziell ernannten Außenministers Cho Hyun. Die Vereinigten Staaten wurden von Außenminister Marco Rubio vertreten, Japan von Außenminister Iwaya Takeshi.Laut Berichten bekräftigten die drei Länder ihre Entschlossenheit, auf die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland sowie auf Cyberangriffe aus Pjöngjang künftig koordiniert zu reagieren. Zudem hätten sie ihr Bekenntnis zur vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas erneuert und weitere Kooperationsmöglichkeiten besprochen. Auch China sei im Rahmen einer Lageanalyse zur Sprache gekommen.Es war das erste trilaterale Außenministertreffen seit dem Amtsantritt der neuen Regierung in Seoul.