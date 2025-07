Präsident Lee entsendet Sondergesandte in wichtige Partnerländer

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung entsendet diese Woche Sondergesandte in wichtige Partnerländer.Damit soll die internationale Gemeinschaft auf die Rückkehr eines demokratischen Koreas aufmerksam gemacht und über die Außenpolitik der neuen Regierung informiert werden.Die Delegationen der Sondergesandten würden ab Montag in die Europäische Union und nach Frankreich, Großbritannien und Indien abreisen, teilte das Präsidialamt am Sonntag mit.Die Leitung der Delegation für die EU übernimmt Yoon Yeo-joon, ehemaliger Umweltminister. Die Abgeordneten Son Myung-soo und Jeon Hyun-heui von der Demokratischen Partei (DP) werden ihn begleiten.Die Delegation für Frankreich wird von der ehemaligen Justizministerin Kang Kum-sil geleitet. Die DP-Abgeordnete Choo Mi-ae wird die Abordnung für Großbritannien anführen, der ehemalige Ministerpräsident Kim Boo-kyum die für Indien.Die Abordnungen würden mit einflussreichen Personen der jeweiligen Länder zusammentreffen und eine Botschaft des Präsidenten über den Ausbau der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen übermitteln, erklärte das Präsidialamt.