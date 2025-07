US-Senatsausschuss beschließt Gesetz zur Einschränkung von Truppenreduzierung in Korea

Photo : YONHAP News

Der Streitkräfteausschuss des US-Senats hat einen Gesetzentwurf zur Einschränkung des Abbaus der US-Truppen in Südkorea verabschiedet.Der Ausschuss nahm am Freitag das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2026 mit 26 Fürstimmen und einer Gegenstimme an.In dem Entwurf für das Bundesgesetz zur Festlegung des jährlichen Verteidigungshaushaltes ist neben der Einschränkung eines Abbaus der US-Militärpräsenz in Südkorea auch ein Verbot der Übergabe der Befehlsgewalt in Kriegszeiten vorgesehen.Laut der von dem Ausschuss veröffentlichten Zusammenfassung verbietet die Vorlage eine Reduzierung der militärischen Präsenz der USA auf der koreanischen Halbinsel oder eine Änderung bei der operativen Kontrolle über das gemeinsame Kommando in Kriegszeiten. Dies gilt, bis der Verteidigungsminister dem Kongress bescheinigt, dass eine solche Maßnahme im nationalen Interesse liegt.Es wird davon ausgegangen, dass der Kongress damit einen Abbau der US-Truppen in Südkorea bremst. Es gibt Befürchtungen, dass die Regierung von Präsident Donald Trump zu einer solchen Maßnahme greifen will.Trump hatte am 8. Juli bezüglich der Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea die Meinung geäußert, dass Südkorea zehn Milliarden Dollar im Jahr zahlen sollte. Er hatte argumentiert, dass die Truppenpräsenz in Südkorea den USA Verlust bringe.