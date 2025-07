OECD-Frühindikator für Südkorea auf 43-Monats-Hoch gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ermittelte Frühindikator für Südkorea ist im Juni auf den höchsten Stand seit 43 Monaten gestiegen.Es ging zudem den siebten Monat in Folge aufwärts.Nach Angaben der OECD lag der Frühindikator CLI für Südkorea im Juni bei 101,08. Dies ist der höchste Stand seit November 2021, als ein Wert von 101,09 ermittelt worden war.Der OECD-Frühindikator soll Wendepunkte im Konjunkturzyklus schnell anzeigen. Der Index weist auf die konjunkturelle Lage in sechs bis neun Monaten hin.Ein Wert über 100 weist darauf hin, dass das Bruttoinlandsprodukt künftig über dem langfristigen Trend liegen wird. Ein Wert darunter besagt das Gegenteil.Der Frühindikator für Südkorea im Juni war der zweithöchste unter den von der OECD veröffentlichten Werten für zwölf Mitglieder. An der Spitze lag Großbritannien mit 101,16.Im vergangenen Dezember und Januar hatte Südkorea an vierter Stelle gelegen, bevor es im Februar auf den dritten Platz vorrückte. Seit März rangiert das Land an zweiter Stelle.