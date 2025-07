Südkoreas IKT-Exporte steigen auf zweithöchsten Stand in einem ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Südkoreas Unternehmen in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) haben ihr zweitbestes Exportergebnis in einem ersten Halbjahr erzielt.Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums am Montag beliefen sich deren Ausfuhren in den ersten sechs Monaten nach vorläufigen Schätzungen auf 115,16 Milliarden Dollar.Die Einfuhren von IKT-Gütern betrugen in dem Zeitraum 70,22 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 44,22 Milliarden Dollar verbucht.Als Grund für das gute Ergebnis werden weiterhin hohe Ausfuhren von Speicherchips mit hoher Wertschöpfung genannt. Daran haben auch Solid-State-Drives (SSD) einen Anteil, die für KI-Datenzentren gebraucht werden.Die Ausfuhren von Halbleitern wuchsen um 11,4 Prozent. Auch bei Computern und Peripheriegeräten wurde mit 10,8 Prozent ein zweistelliger Exportzuwachs erzielt.Bei Halbleitern wurde zudem mit 73,31 Milliarden Dollar ein neuer Exportrekord in einem ersten Halbjahr gemeldet. Dazu trugen auch die gestiegenen Halbleiterpreise bei.