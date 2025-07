Ukraine: Nordkorea will 30.000 weitere Soldaten nach Russland entsenden

Photo : YONHAP News

Nordkorea wird nach ukrainischer Einschätzung in den kommenden Monaten mindestens 30.000 weitere Soldaten nach Russland entsenden.Zu dieser Einschätzung sei die Hauptverwaltung Aufklärung (HUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums gekommen, schreibt die britische Tageszeitung „The Times“.In dem der Zeitung vorliegenden Bericht heißt es außerdem, dass sich die nuklearen und konventionellen militärischen Fähigkeiten Nordkoreas im Zuge des Truppeneinsatzes in Russland stark verbessert hätten.In dem Bericht wird die Befürchtung geäußert, dass viele der zusätzlichen nordkoreanischen Soldaten an der russisch-belarussischen Militärübung „Sapad 2025“ teilnehmen könnten, die im September stattfinden soll.Russland hatte Sapad im Jahr 2022 für Vorbereitungen für einen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew genutzt. Daher wird befürchtet, dass Russland erneut versuchen könnte, Kiew zu erobern.Nordkorea habe durch die Zusammenarbeit mit Russland viele Gelegenheiten zur Modernisierung seines Militärs erhalten. Beispielsweise hätten Soldaten Kampferfahrung gesammelt, auch Nordkoreas Entwicklung von Atomwaffen und Raketen habe von der Zusammenarbeit profitiert. Damit wachse die Bedrohung für die USA und ihre Verbündeten Südkorea und Japan, so der Bericht.