Filmmusik von „KPop Demon Hunters” steigt auf Platz zwei von Billboard 200

Photo : YONHAP News

Der Soundtrack zum Animationsfilm „KPop Demon Hunters” ist auf Platz zwei der Billboard 200, der wichtigsten US-amerikanischen Charts für Musikalben, vorgerückt.Das Album sei von Platz drei in der Vorwoche um einen Rang gestiegen, gab „Billboard“ am Sonntag (Ortszeit) in einem Artikel über die neuesten Charts bekannt.Die Filmmusik des Netflix-Animationsfilms ist das vierte Soundtrack-Album in den 2020er Jahren, das auf Platz eins oder zwei der Billboard 200 landete. Zuvor war dies der Filmmusik von „Wicked“, „Barbie“ und „Encanto“ gelungen.In der zuletzt untersuchten Woche nach der Veröffentlichung verzeichnete die Filmmusik von „KPop Demon Hunters” 75.000 Albumeinheiten, 21 Prozent mehr als in der Vorwoche.Es sei der erste Soundtrack seit „Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2“ im Jahr 2017, der in den Top 10 der Billboard 200 debütiert habe und sich dann in der zweiten und dritten Woche bei den Albumeinheiten verbessern konnte, erklärte „Billboard“.Die Filmmusik von „KPop Demon Hunters“ habe in der dritten Woche 96,33 Millionen Streams verzeichnet. Es sei damit die höchste wöchentliche Streaming-Zahl einer Filmmusik seit „Encanto“ im Jahr 2022 gewesen, hieß es weiter.